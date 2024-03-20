27 مارس.. يوم "مبادرة السعودية الخضراء".. التزام سعودي راسخ في مواجهة "تغيُّر المناخ"

في يوم 27 مارس 2021 أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مبادرة السعودية الخضراء بهدف تفعيل دور فئات المجتمع كافة، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في السعودية.
والمبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، اختير لها يوم 27 مارس من كل عام للاحتفال بذكرى إطلاقها، وليكون مناسبة وطنية توعوية تحت اسم "يوم مبادرة السعودية الخضراء".
ويعكس اختيار يوم للاحتفال بالمبادرة الطموحة الرؤية الحكيمة للأمير محمد بن سلمان، والتزامه الراسخ بالتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال مبادرة السعودية الخضراء؛ إذ لا ينفك سموه يشير إلى التداعيات الخطيرة للتغيُّر المناخي، وضرورة العمل لتحسين البيئة في خطاباته المختلفة.
تدعم مبادرة السعودية الخضراء طموح السعودية المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبنِّي نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال السعودية نحو الاقتصاد الأخضر.
وتسعى "المبادرة" إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة، تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية، كأهداف رئيسية لها.
ولتحقيق تلك الأهداف تسعى "المبادرة" إلى تشجير السعودية بزراعة 10 مليارات شجرة في كل أنحائها، وتحويل صحاريها إلى أراضٍ خضراء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة؛ إذ يسهم التشجير في خفض درجات الحرارة، ويكافح التصحر، ويقلل العواصف الرملية، ويحسِّن جودة الحياة.
وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة، يعمل هذا الهدف على تحقيق زيادة حصة السعودية بنسبة 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م. ويعد تنويع مزيج الطاقة محليًّا ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة.
وستمنح مشاريع الطاقة النظيفة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤثر تأثيرًا إيجابيًّا على البيئة.
كما ستُشغَّل مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف مناطق السعودية بواسطة التكنولوجيا الحديثة والابتكارات والحلول الهندسية حتى تتوافر فرص حديثة، وتتبدل طريقة إمداد المجتمعات بالطاقة اللازمة.
ومن بين أهداف المبادرة تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ يتمحور الهدف في تطبيق مجموعة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة، وتنشيط المبادرات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتزويد الصناعات المختلفة ووسائل النقل والمباني بالطاقة التي تلزمها بكفاءة وفاعلية من أجل تعزيز ودعم وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ، وآثار التغير المناخي، وإعادة التوازن البيئي.
أما فيما يتعلق بحماية المناطق البرية والبحرية فستعمل "المبادرة" على زيادة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة الأراضي في السعودية؛ وذلك لتقوية وتعزيز التنوع البيولوجي، واسترداد البيئة الطبيعية المحلية.
ومن أجل هذه الأهداف قامت السعودية بإطلاق أكثر من 80 مبادرة في سبيل تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة السعودية الخضراء، وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.
وتتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير، وحماية التنوع البيولوجي، وصولاً إلى خفض الانبعاثات، وإنشاء محميات طبيعية جديدة.
وتسعى السعودية في إطار مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، مع اتخاذ خطوات عملية، وضخ استثمارات تدعم التزامها تجاه التنمية المستدامة.
كما تدعو "المبادرة" جميع أفراد المجتمع السعودي للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من يوم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك من خلال نشر الوعي والمعرفة، واتخاذ إجراءات فعلية لدعم أنشطة العمل المناخي، والترويج لها، سواء عبر الإنترنت، أو ضمن محيطهم الاجتماعي.