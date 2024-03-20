27 مارس.. يوم "مبادرة السعودية الخضراء".. التزام سعودي راسخ في مواجهة "تغيُّر المناخ"

ولتحقيق تلك الأهداف تسعى "المبادرة" إلى تشجير السعودية بزراعة 10 مليارات شجرة في كل أنحائها، وتحويل صحاريها إلى أراضٍ خضراء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة؛ إذ يسهم التشجير في خفض درجات الحرارة، ويكافح التصحر، ويقلل العواصف الرملية، ويحسِّن جودة الحياة.