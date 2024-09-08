تسرب مياه بحي الردف بالطائف يُزعج الأهالي ومطالبات بحلول عاجلة
عبّر أهالي حي الردف بمحافظة الطائف، عن انزعاجهم من تسرب مياه في الشبكة الأرضية في أحد المواقع، مسببة تجمعات للمياه امتدت لمسافة طويلة.
وتَلَقّت "سبق" شكاوى عدد من أهالي حي الردف يُبدون فيها تذمرهم واستياءهم من تسرب المياه في شارع "بنو ساعدة"، التي امتدت إلى مسافات بعيدة، موضحين أنهم تقدموا ببلاغات منذ يومين ولم يتم حل المشكلة حتى الآن.
من جهتها، أوضحت شركة المياه الوطنية في ردها على "سبق"، أنه تم الوقوف على الموقع من خلال فِرَق التشغيل والصيانة الميدانية، وتم تحديد نقطة التسرب، وفي انتظار إصدار التصاريح اللازمة من الجهات ذات الاختصاص لتتمكن الفِرَق من أداء أعمالها ومعالجة الملاحظة على الفور.
وثمّنت الشركة حرص "سبق" على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
ونوّهت الشركة بضرورة الإبلاغ، في حال وجود أي ملاحظة عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني: (8004411110) أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)).
واختتمت شركة المياه الوطنية بأنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.