تسرب مياه بحي الردف بالطائف يُزعج الأهالي ومطالبات بحلول عاجلة

من جهتها، أوضحت شركة المياه الوطنية في ردها على "سبق"، أنه تم الوقوف على الموقع من خلال فِرَق التشغيل والصيانة الميدانية، وتم تحديد نقطة التسرب، وفي انتظار إصدار التصاريح اللازمة من الجهات ذات الاختصاص لتتمكن الفِرَق من أداء أعمالها ومعالجة الملاحظة على الفور.