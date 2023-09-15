المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يفوز بجائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي على مستوى العالم العربي

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها المركز، ومن ذلك حملة القطاع الرابح التي تُشير إلى العائد التنموي من النواحي الثقافية والتعليمية والصحية، وإلى القيمة المعنوية ذات الأثر الاجتماعي الراسخ من خلال ما تؤكده رسالتها الأساسية وهي: القيمة الأصيلة الهادفة إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية بما يحقق العائد الأعظم للمجتمع والإنسان.