تدخل طبي عاجل في مركز القلب بالجوف ينقذ حياة معتمر عراقي

تمكّن فريق القسطرة في مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف عضو تجمع الجوف الصحي من إنقاذ حياة معتمر عراقي يبلغ من العمر 80 عامًا، بعدما تعرض لجلطة قلبية حادة وهو في طريق العودة إلى وطنه بعد أداء مناسك العمرة.