تدخل طبي عاجل في مركز القلب بالجوف ينقذ حياة معتمر عراقي

تمكّن فريق القسطرة في مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف عضو تجمع الجوف الصحي من إنقاذ حياة معتمر عراقي يبلغ من العمر 80 عامًا، بعدما تعرض لجلطة قلبية حادة وهو في طريق العودة إلى وطنه بعد أداء مناسك العمرة.
وقال تجمع الجوف الصحي: "أثناء طريق العودة شعر المريض بألم شديد بمنطقة الصدر ليتم نقله إلى مستشفى صوير العام بمحافظة صوير التي تعتبر أقرب مستشفى على الطريق الدولي المؤدي إلى دولة العراق الشقيقة.
وأضاف: بعد الفحوصات والأشعة اللازمة تبين تعرضه لجلطة حادة تتطلب تحويله العاجل لإنقاذ حياته، حيث تم التواصل حسب الآلية المتبعة بمثل هذه الحالات بين قطاعات تجمع الجوف الصحي ونقل المريض عبر الإسعاف إلى مركز القلب.
وأردف: قام فريق القسطرة القلبية بإجراء قسطرة علاجية، وتم فتح الشريان وتركيب دعامات للشرايين التاجية للقلب، وتكللت بالنجاح.
وأشار تجمع الجوف الصحي إلى أنه تم وضع المريض تحت العناية المركزة للقلب وتماثل للشفاء وخرج من المستشفى وهو بصحة وعافية.
وقدّم المعتمر العراقي خالص الشكر سائلًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمنحهما الصحة والقوة على ما توفره حكومة خادم الحرمين من رعاية واهتمام للحجاج للمعتمرين.