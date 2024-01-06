"رالي داكار".. حادث يُخرج الفائز في المرحلة التمهيدية من المنافسة

وشهد أمس بدء المرحلة التمهيدية من الرالي في محافظة العلا، والتي جرت منافساتها حول مخيم المبيت، ولمسافة 157 كلم، منها 27 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بمشاركة 585 متسابقًا وملاحًا، على متن 418 مركبة؛ إذ جرى خلال هذه المرحلة، ترتيب نتائج انطلاق المرحلة الأولى.