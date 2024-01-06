"رالي داكار".. حادث يُخرج الفائز في المرحلة التمهيدية من المنافسة

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن توشا شارينا، المتسابق في منافسات رالي داكار السعودية 2024، قد تعرض لحادث في المرحلة الأولى؛ مما أخرجه من المنافسة.
وقال الاتحاد: الفائز في المرحلة التمهيدية توشا شارينا، تَعَرض اليوم لحادث عند الكيلومتر 240 أثناء المرحلة الأولى.
وأضاف: تم إخلاء المتسابق من المرحلة من قِبَل الفريق الطبي على خلفية تعرضه لإصابة في الذراع.
وانطلقت أمس، منافسات رالي داكار السعودية 2024، الذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، والـ46 في تاريخ الرالي؛ إذ يستمر حتى 19 من الشهر ذاته، بمسافة تتخطى 7800 كلم.
ويتضمن الرالي ست فئات، وهي: السيارات، الدراجات النارية، الدراجات رباعية العجلات (الكوادز)، إضافة إلى الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة (تشالنجر)، والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري (سايد باي سايد)، إلى جانب فئة داكار كلاسيك.
وشهد أمس بدء المرحلة التمهيدية من الرالي في محافظة العلا، والتي جرت منافساتها حول مخيم المبيت، ولمسافة 157 كلم، منها 27 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بمشاركة 585 متسابقًا وملاحًا، على متن 418 مركبة؛ إذ جرى خلال هذه المرحلة، ترتيب نتائج انطلاق المرحلة الأولى.
وانطلقت اليوم منافسات المرحلة الأولى من العلا وحتى الحناكية، لمسافة 541 كلم، منها 414 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.