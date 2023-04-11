"كاوست" تنتج بحثًا علميًا في تقنية معالجة مياه الصرف الصحي

وقالت: ثمة خيارات لمعالجة مياه الصرف، يمكن من خلالها تنظيف تلك المياه، وصولًا إلى مستوًى تصبح عنده أكثر نقاءً حتى من مياهنا السطحية أو الجوفية، وإن تقنياتٍ مثل عمليات الفصل الغشائي التي تُستخدم فيها أغشية التناضح العكسي يمكن أن تزيل كل شيء تقريبًا من مياه الصرف، باستثناء جزيئات الماء، بعدها يمكن إعادة استعمال مياه الصرف المُعالَجة، بل يمكن استخدامها كمياه صالحة للشرب، إلى جانب أن هذا البحث العلمي يمكّن من التعرف على الملوثات الميكروبية التي قد تحتويه مياه الصرف الصحي، سواءً بكتيرية، أم فيروسية.