كاتب صحفي يتساءل: أين صوت "العميل" في تقييم جائزة "تجربة العميل"؟

وأكد أن أحد مستحقيها حصل على البطاقة، وأراد الاستفادة منها في إحدى المدن الطبية، لكنه فوجئ بأن العاملين لا يعرفون ما تمنحه هذه البطاقة من حق لحاملها، وأن الوزارة أغفلت تعريف العاملين بجميع ما تكفله للمواطنين بشتى الطرق التي تحاول بها توفير متطلبات المرضى.