في قمة غوانزو 2025.. "مطار جدة" يحصد شهادة الاعتماد الدولي

في إنجاز جديد يُعزز مكانة المملكة في قطاع الطيران، أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI) خلال قمة تجربة المطارات العالمية 2025 في مدينة غوانزو الصينية، منح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة شهادة الاعتماد من المستوى الثالث ضمن برنامج تجربة العملاء (CX Accreditation).
ويُعد هذا الاعتماد اعترافًا عالميًا بمنهجية المطار المتكاملة، التي تركز على إشراك الموظفين والشركاء والمسافرين في تقديم تجربة سفر استثنائية، تعكس جودة الخدمات وتفوق الأداء وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
من جهته، أعرب المهندس مازن بن محمد جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يمثل تتويجًا لاستراتيجية طموحة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز حضور المطار بين نخبة مطارات العالم.
وأشار جوهر إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود فرق العمل وشركاء النجاح، لافتًا إلى أن مطار الملك عبدالعزيز يمضي بخطى واثقة نحو الريادة، بوصفه بوابة للحرمين الشريفين ومركزًا إقليميًا بارزًا يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.