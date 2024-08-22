"العناية بالعملاء بالمالية": التقديم على العوائد السنوية متوقّف حاليًّا

أوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة المالية، في ردّه على استفسار "سبق" بشأن ما تم تداوله حول فتح التقديم على العوائد السنوية؛ أن التقديم على العوائد السنوية متوقّف حاليًّا، مؤكدًا أنه لا يمكن إضافة أحد التابعين للمستفيد الأساسي.
وبشأن موعد رفع طلب مسوغات صرف العوائد السنوية للمستفيدين الحاليين، قال الحساب: "نودّ الإفادة بأنه يتم رفع طلب مسوغات صرف العوائد السنوية عبر موقع وزارة المالية من بداية شهر الصرف المحدد للمستفيد الأساسي إلى تاريخ 30 ديسمبر من كل عام ميلادي".
وكان مقطع صوتي قد تمّ تداوله خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي فتح التقديم على العوائد السنوية اعتبارًا من 1 صفر الجاري حتى 1 ربيع الأول المقبل؛ وهو ما نفى صحته حساب العناية بعملاء وزارة المالية في رده.