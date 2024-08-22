"العناية بالعملاء بالمالية": التقديم على العوائد السنوية متوقّف حاليًّا

أوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة المالية، في ردّه على استفسار "سبق" بشأن ما تم تداوله حول فتح التقديم على العوائد السنوية؛‏ أن التقديم على العوائد السنوية متوقّف حاليًّا، مؤكدًا أنه لا يمكن إضافة أحد التابعين للمستفيد الأساسي.