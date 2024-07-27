عائلة السلطان تُقدِّم العزاء للشيخ حمد الرقيب في فقيدته تغمدها الله برحمته

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان "ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان" بأحر التعازي وصادق المواساة للشيخ حمد الرقيب وعائلته الكريمة في وفاة فقيدتهم (نجلاء بنت حمد الرقيب)، تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته.
والعزاء موصول لإخوانها (خالد وزياد وعبدالرحمن ومحمد)، وابن عمها (محمد بن عبدالله الرقيب)، وكل عائلة (الرقيب) ومحبيها.
رحمها الله رحمة واسعة، وألهم محبيها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.