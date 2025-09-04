رئيس "تحالف السكري": "جودة الحياة" تُسهم في خفض الإصابات وتعزيز الوعي الصحي

شهدت المدينة المنورة إطلاق مبادرة صحية نوعية للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن جهود مكافحة مضاعفات داء السكري، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة (Saudi Endo 2025) المنعقد في فندق المريديان بالخبر.
وأكد رئيس جمعيات تحالف السكري في المملكة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكر، الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على برامج التوعية والتثقيف الصحي، مشددًا على ضرورة تبنّي أنماط حياة صحية، مثل ممارسة الرياضة وتغيير العادات الغذائية للحد من انتشار المرض.
وأوضح "الردادي" أن برامج "جودة الحياة" ضمن رؤية المملكة 2030، كان لها أثر مباشر في تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن البلديات ساهمت في تجهيز مرافق لممارسة الرياضة، وأصبح من النادر أن يخلو حي من ممشى رياضي، بعد أن كانت هذه المرافق محدودة سابقًا.
وأشار إلى أن معدلات الإصابة بداء السكري بدأت بالانخفاض تدريجيًا بفضل جهود وزارة الصحة والمبادرات المرتبطة بالرؤية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود إحصاءات دقيقة عن المناطق الأعلى إصابة، لكن المؤشرات العامة تُظهر تراجعًا مقارنة بالسنوات الماضية.
ونوّه إلى أن الكشف المبكر عن السكري يخفف من الأعباء الاقتصادية، عبر تقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة التي تؤثر على مختلف أعضاء الجسم، وبالتالي خفض تكلفة العلاج على المدى الطويل.
وفي مبادرة مبتكرة، كشف "الردادي" عن إطلاق عيادة متنقلة مزوّدة بكاميرا ذكية لفحص قاع العين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة "سُدم"، وتُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتستهدف تقديم الخدمة في المحافظات والمراكز البعيدة عن المدينة المنورة.
وأوضح أن الجمعية وقّعت اتفاقية شراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة، لتحويل الحالات المصابة باعتلال الشبكية مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بما يضمن سرعة التدخل وجودة الرعاية الطبية.