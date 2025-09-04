رئيس "تحالف السكري": "جودة الحياة" تُسهم في خفض الإصابات وتعزيز الوعي الصحي

وأوضح "الردادي" أن برامج "جودة الحياة" ضمن رؤية المملكة 2030، كان لها أثر مباشر في تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن البلديات ساهمت في تجهيز مرافق لممارسة الرياضة، وأصبح من النادر أن يخلو حي من ممشى رياضي، بعد أن كانت هذه المرافق محدودة سابقًا.