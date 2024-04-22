أمير المدينة: القيادة الرشيدة تولي خدمات الحج والعمرة الاهتمام الأكبر منذ توحيد البلاد

وأشار الوزير الربيعة إلى أنه جرى تطوير آلية زيارة الروضة الشريفة، حيث تشرف بزيارتها خلال العامين الماضيين ما يزيد على 19 مليون زائر بالإضافة إلى عدد كبير من المواقع التاريخية الفريدة المرتبطة بالسيرة النبوية المطهرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث جرى تأهيل عدد من المواقع التاريخية الإسلامية إلى جانب تطوير وتدشين العديد من الوجهات الاثرائية التي تساهم في تعزيز وتعميق رحلة ضيوف الرحمن.