"جامعة حائل" تعلن ترقية 32 موظفًا وموظفة
أعلنت جامعة حائل ترقية 32 موظفًا وموظفة من مستحقي الترقيات من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة.
وكانت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة أعلنت خلال الفترة من 12-18 يونيو الماضي فترة التقديم على الوظائف عبر منصة "مسار"، فيما حددت 21 من الشهر نفسه موعدًا للاختبار التحريري الذي يمثل 30% كأحد معايير المفاضلة بعد الأداء الوظيفي الذي يمثل 30 % والتدريب الذي يمثل 40%، فيما استبعدت معيار المشاركة المجتمعية "التطوع" واختبار القدرات المعرفية من قياس الذين كانا مُقرين سابقًا.
إعلان نتائج الترقية في المحضر الماضي خلال فترة لم تتجاوز الشهر الواحد من إعلان التقديم جعل موظفي الجامعة في حالة من الحُلم المصدوم في الواقع، نظرًا لتعودهم على تأخير نتائج الترقيات في المحاضر السابقة والتي قد تصل الإجراءات قبل إعلان نتائجها إلى عدة أشهر على الرغم من خضوعها لنظام "مسار".
وعزا الموظفون هذا الإنجاز غير المسبوق بتاتًا إلى حرص رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف على سرعة إنهاء إجراءات الترقيات في وقت وجيز، إضافة إلى ما قام به مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة مقرن الشويمان، ومدير العمليات عائض العنزي ومدير وحدة الترقيات مذود المسطح، من جهود كبيرة في التسريع من وتيرة إنجاز الإجراءات.
وأشار مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة مقرن الشويمان، إلى أن رئيس الجامعة وجّه بأن يتم استمرار فتح محاضر الترقيات في الجامعة حتى يتم ترقية جميع المستحقين وفقًا للوظائف المتوفرة.
من جهة أخرى حددت الموارد البشرية بالجامعة 23 يوليو الحالي، موعدًا لفتح باب الترقيات عبر "مسار" للمراتب من الأولى إلى السابعة.
"سبق" تنشر أسماء المترقين فيما يلي:
المرتبة العاشرة
صلف بن مشعان بن صلف الشمري
عايض بن سويلم بن عيد العنزي
فيصل منير حاضر المطيري
ماجد بن فهد بن محمد المحيني
ممدوح أحمد بن علي الداود
المرتبة التاسعة
عبدالله عبدالوهاب عبدالله الفايز
خالد شريد فالح المطيري
محمد عقيل سالم الشمري
منی ناصر بن شجاع الرشيدي
سارة حماد رحمة الشبرمي
فهد بن زيد بن معاشي الشمري
متعب سلمان رشيد الشمري
راشد بن عبدالعزيز بن محمد الدوسري
بندر بن حمود بن خلف الشمري
صالح بن مناع بن مصيخ الشمري
ماجد سالم محمد الشمري
أسماء غانم عبدالله السلحوب
عاصم عبيد عيد الشمري
محمد جارالله سالم الطويهر
ممدوح نويجع غالي الرشيدي
مشعل بن عيد بن راضي الحمد
عبیر سلامة محمد القويزان
بدر مزعل شديد النومسي
محمد فرحان سالم العنزي
صقر بن سعود بن سالم السويدي
محمد عبدالله عبدالملك الموسى
مشلح محسن دماك الشمري
المرتبة الثامنة
حمد بن عبدالمحسن بن حمد الباتع
عفاف محمد دحيم العمار
مهاء دليهان خلف العنزي
حسین فالح بن سالم الحربي
إبراهيم عمر ضيف الله العجيمي