"جامعة حائل" تعلن ترقية 32 موظفًا وموظفة

إعلان نتائج الترقية في المحضر الماضي خلال فترة لم تتجاوز الشهر الواحد من إعلان التقديم جعل موظفي الجامعة في حالة من الحُلم المصدوم في الواقع، نظرًا لتعودهم على تأخير نتائج الترقيات في المحاضر السابقة والتي قد تصل الإجراءات قبل إعلان نتائجها إلى عدة أشهر على الرغم من خضوعها لنظام "مسار".