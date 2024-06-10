تكليف 540 موظفاً.. "أمانة الطائف" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأكّدت أمانة الطائف حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في المرافق الخدمية كافة؛ لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.