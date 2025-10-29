مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يشارك في فعالية "يوم المسعف الميداني" بوزارة الدفاع

قام مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بالمشاركة في فعالية "يوم المسعف الميداني"، التي نظّمته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المشتركة في وزارة الدفاع بالرياض، بحضور معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان.
وتأتي هذه المشاركة في إطار المسؤولية المجتمعية للمستشفى، وجهوده المستمرة في دعم المبادرات الهادفة إلى التوعية والتثقيف، وتعزيز دور الكوادر الطبية في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بخدمات الطوارئ والإسعاف، بالشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وقدمت فرق المستشفى الطبية التي ساهمت بشكل لافت في إنجاح الفعالية، أنشطة توعية وتثقيفية والإرشاد الصحي، في جوانب التعامل مع الحالات الطارئة، والإسعافات التنفسية والإنعاش الرئوي، وكذلك شرح سبل الوقاية من الحريق وطرق الاخلاء ومعدات الإطفاء مع استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الشرح، وكذلك التعريف بالاستخدام الصحيح لأجهزة قياس السكر وتوزيعها، بالإضافة إلى أن فريق المسعفين قام بتنفيذ العروض الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة.
وبادر المستشفى بتوزيع أكثر من " 500" هدية على الزوار والحضور، تضمنت حقائب إسعافات أولية وأجهزة قياس السكر، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دوماً على تقديم الدعم والرعاية والمشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات التوعوية والتثقيفية التي تخدم المجتمع وتعزز الوعي الصحي .