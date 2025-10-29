مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يشارك في فعالية "يوم المسعف الميداني" بوزارة الدفاع

وقدمت فرق المستشفى الطبية التي ساهمت بشكل لافت في إنجاح الفعالية، أنشطة توعية وتثقيفية والإرشاد الصحي، في جوانب التعامل مع الحالات الطارئة، والإسعافات التنفسية والإنعاش الرئوي، وكذلك شرح سبل الوقاية من الحريق وطرق الاخلاء ومعدات الإطفاء مع استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الشرح، وكذلك التعريف بالاستخدام الصحيح لأجهزة قياس السكر وتوزيعها، بالإضافة إلى أن فريق المسعفين قام بتنفيذ العروض الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة.