مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. نجاح كبير لجراحات القلب عبر تقنية التدخل المحدود

وأكد أن جراحات التدخل المحدود تتميز عن جراحات القلب التقليدية بقصر فترات النقاهة والتنويم بالمستشفى وعودة أسرع لممارسة الحياة بصورة طبيعية، كما تقل فيها التهابات الجروح وكمية الدم المفقود نتيجة للتدخل الطبي، بالإضافة إلا أنها تحافظ على القفص الصدري وكفاءته، ويبقي على شكله الجمالي لصغر حجم الجرح، وتقلل كذلك من استخدام التنفس الاصطناعي، وفترة البقاء في العناية المركزة، إذ تكون لساعات قليلة تتراوح بين "6 إلى 12" ساعة، ومعدل البقاء في المستشفى إلى ثلاثة أيام فقط، فضلاً عن أنها تُجَنّب المريض مضاعفات وآلام فتح الصدر بمقدار "20 سم" كما هو الحال في الجراحة التقليدية.