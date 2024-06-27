القنصلان المعينان في نيويورك والسويس يؤديان القسم أمام وزير الخارجية

أدى القسم أمام وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر وزارة الخارجية، اليوم، كل من: عبدالله الحمدان المُعيِّن قنصلاً عامًا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومرزوق النفيعي المُعيِّن قنصلاً عامًا في السويس بجمهورية مصر العربية، قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".