عقول شبابية وأفكار متجدّدة.. انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "إكسبو الحج"

وانتهت المرحلة الأولى من التحدّي بمشاركة نحو 800 متسابق ضمن 300 فريق وفكرة، واختيار 11 فريقاً منهم للتأهل للمرحلة النهائية، حيث تم تقديم 12 جلسة استشارية و8 ورش عمل، بهدف تسهيل أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وجعل رحلتهم ذكرى لا تنسى.