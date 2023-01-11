عقول شبابية وأفكار متجدّدة.. انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "إكسبو الحج"

جمعت وزارة الحج والعمرة أكثر من 300 فرقة من المبرمجين والمبدعين من العقول الشبابية صاحبة الأفكار المتجدّدة لإثراء منظومة الحج والعمرة تحت سقف واحد، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيلها وإثراء تجاربهم، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
ويلتقي المبرمجون والمبدعون في تحدّي الحج والعمرة في نسختها الثانية، ليشاركوا في ابتكار حلول تقنية للتحديات التي تواجه منظومة الحج والعمرة، وتطوير خدمات تسهل رحلة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من جميع أنحاء العالم.
وانتهت المرحلة الأولى من التحدّي بمشاركة نحو 800 متسابق ضمن 300 فريق وفكرة، واختيار 11 فريقاً منهم للتأهل للمرحلة النهائية، حيث تم تقديم 12 جلسة استشارية و8 ورش عمل، بهدف تسهيل أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وجعل رحلتهم ذكرى لا تنسى.
وانطلقت المرحلة الثانية من التحدّي بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 10 – 12 يناير الحالي يُقدم خلالها ورش عمل وجلسات إرشادية تهدف إلى مساعدة المشتركين والمتسابقين في التحدي وصقل أفكارهم الإبداعية.
وأكّدت وزارة الحج والعمرة، أهمية التحدّي في تنمية القدرات الرقمية لشباب المملكة بالعمل على توظيف إمكاناتها لدعم الجهود والاعتماد على قدرات الكفاءات والعقول الواعدة، واستخدام التقنية لتشكيل تصور استباقي لمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، تأكيدًا على حرص الوزارة على الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.