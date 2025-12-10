مركز مائي يختتم مشاركته في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة

اختتم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي " مشاركته في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في نسخته الرابعة والذي نظمته الهيئة السعودية للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في مدينة جدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وسلط المركز عبر جناحه التفاعلي، الضوء على أبرز مبادراته وبرامجه الداعمة لاستدامة المياه، ومن بينها منصة "كشف" المخصصة لخدمات الكشف عن تسربات المياه في المباني، إضافة إلى استعراض جهوده في القطاعات الحضري، الصناعي والزراعي، والتعريف بالأدلة واللوائح التنظيمية المرتبطة بكفاءة وترشيد المياه.
وشهد جناح "مائي" حضورًا لافتًا من الزوار خلال أيام المؤتمر، كما قدم المركز ورقة علمية استعرض فيها دوره في رفع كفاءة المياه في القطاع الحضري مما أسهم في تحقيق وفورات مائية تتجاوز 132 ألف متر مكعب يومياً.
وأشار مركز مائي إلى أن مؤتمر الابتكار في استدامة المياه شكّل منصة رائدة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية في مجالات الابتكار والحلول التقنية للمياه.
كما شارك فريق "مائي" في النسخة الثانية من الهاكثون العالمي مياهثون ضمن فعاليات المؤتمر، ضمن أعمال التحكيم والإرشاد للشركات الناشئة، لتمكينها من مواصلة تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة المياه وترشيد استهلاك.
يأتي ذلك ضمن جهود المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" كمساهم رئيس في تحقيق الاستدامة المائية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات وبرامج نوعية لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية.