مركز مائي يختتم مشاركته في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة

وسلط المركز عبر جناحه التفاعلي، الضوء على أبرز مبادراته وبرامجه الداعمة لاستدامة المياه، ومن بينها منصة "كشف" المخصصة لخدمات الكشف عن تسربات المياه في المباني، إضافة إلى استعراض جهوده في القطاعات الحضري، الصناعي والزراعي، والتعريف بالأدلة واللوائح التنظيمية المرتبطة بكفاءة وترشيد المياه.