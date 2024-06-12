خلال الأيام الأولى من الموسم.. نحو 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية

أوضحت وزارة الصحة أن نحو 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445هـ؛ استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ.