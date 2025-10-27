رئيس الوزراء السوداني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل دولةُ رئيس الوزراء بجمهورية السودان، البروفيسور كامل إدريس، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى؛ الذي وصل إلى السودان في زيارة رسمية على رأس وفد من رابطة العالم الإسلامي.