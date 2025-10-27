رئيس الوزراء السوداني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل دولةُ رئيس الوزراء بجمهورية السودان، البروفيسور كامل إدريس، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى؛ الذي وصل إلى السودان في زيارة رسمية على رأس وفد من رابطة العالم الإسلامي.
وعقَد دولة رئيس الوزراء ومعالي الأمين العام للرابطة، جلسةَ مباحثات رسمية، بحضور أعضاء مجلس الوزراء وكبار المستشارين برئاسة الحكومة.
وتطرقت المباحثات إلى دور العلماء في بيان الحق الشرعي، إسهامًا منهم في تعزيز الوعي الديني، والأمن المجتمعي.
وقد أشاد دولة الرئيس إدريس بالثقة الكبيرة والحضور المؤثر الذي تحظى به الرابطة وهيئة علماء المسلمين في الداخل الإسلامي وخارجه.