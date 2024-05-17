1 يونيو.. بدء إزالة المناحل العشوائية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية رسميًا عن البدء في إزالة خلايا النحل العشوائية والمناحل غير المصرح بوجودها داخل نطاق المحمية ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024م، الموافق 24 ذي القعدة 1445هـ تنفيذًا لشروط وأحكام تربية النحل في المحمية.
وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على أنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.
وكان مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد اعتمد في شهر أبريل الماضي عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية شملت ضوابط تنظيم تربية النحل، في إطار جهود الهيئة للحفاظ على استدامة البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي في المحمية.
وتحرص هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على دعم وتأهيل النحالين من أبناء المجتمـع المحلي، بعد حصولهم على الموافقات والتصاريح اللازمة.
يأتي ذلك انطلاقًا من الأهمية الاقتصادية والتراثية لنشاط إنتاج العسل في المحمية والأثر البيئي الإيجابي لتربية النحل وما ينتج عن ذلك من تلقيح للأزهار والإسهام في ازدهار الغطاء النباتي وصون الحياة الفطرية.