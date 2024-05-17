1 يونيو.. بدء إزالة المناحل العشوائية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وكان مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد اعتمد في شهر أبريل الماضي عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية شملت ضوابط تنظيم تربية النحل، في إطار جهود الهيئة للحفاظ على استدامة البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي في المحمية.