وزير الصحة يشيد بالجهود التي بذلها "التجمع الصحي" بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام
أشاد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بالجهود التي بذلها أبطال التجمع الصحي بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، بعد أن نقلت وزارة الصحة بدءًا من موسم هذا العام 1444هـ، كل صلاحيات إدارة الحج والعمرة للتجمع الصحي بمكة المكرمة؛ بدلاً من الشؤون الصحية بمنطقة مكة.
وبحسب مقطع فيديو تم توثيقه؛ فقد أشاد وزير الصحة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بقيادة الدكتور حاتم العمري الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة، قائلاً: "كنتم خير من قدّم الخدمة وبيض الله وجوهكم".
وكان وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أعلن مساء اليوم، نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة. وقال في بيان من مركز قيادة التحكم في منى: "بفضلٍ من الله، ثم بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد -رئيس مجلس الوزراء-، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".
يُشار إلى أن وزارة الصحة قررت العام الماضي نقل كل صلاحيات إدارة الحج والعمرة للتجمع الصحي بمكة المكرمة؛ بدلاً من الشؤون الصحية بمنطقة مكة.