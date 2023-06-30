وزير الصحة يشيد بالجهود التي بذلها "التجمع الصحي" بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام

وكان وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أعلن مساء اليوم، نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة. وقال في بيان من مركز قيادة التحكم في منى: "بفضلٍ من الله، ثم بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد -رئيس مجلس الوزراء-، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".