"الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة: هنا تتوزّع

وتابع: متوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على منطقتَي الرياض والقصيم بشكلٍ واضحٍ معظم أيام الأسبوع من الأحد، وكذلك الشرقية والمدينة المنوّرة وشرق الغربية، لكن بشكلٍ أقل، ومعلومٌ أن اليوم المدارس وبداية أسبوع، البسوا ولبّسوا عيالكم.. العرب تهتم بالشتاء في الملبس والمأكل والمأوى.