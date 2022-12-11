"الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة: هنا تتوزّع

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من مساء اليوم الأحد 17 جمادى الأولى حتى صباح الإثنين 18 جمادى الأولى، استمرار #الحالة_الممطرة_السابعة لموسم 1444هـ، إن شاء الله.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل: مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.
وتابع: متوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على منطقتَي الرياض والقصيم بشكلٍ واضحٍ معظم أيام الأسبوع من الأحد، وكذلك الشرقية والمدينة المنوّرة وشرق الغربية، لكن بشكلٍ أقل، ومعلومٌ أن اليوم المدارس وبداية أسبوع، البسوا ولبّسوا عيالكم.. العرب تهتم بالشتاء في الملبس والمأكل والمأوى.