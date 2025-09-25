أمير القصيم يكرّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجائزة "مبدعون" في نسختها الرابعة

وعبّر مدير عام فرع الوزارة بالقصيم، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم والدعم المتواصل للجهات الحكومية بما يعزز من تميزها وإبداعها، مؤكّدًا أن ما يحققه فرع الوزارة من منجزات، ومنها هذا التكريم بجائزة “مبدعون”، يأتي بمتابعة واهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يولي الوزارة وقطاعاتها عناية كبيرة في تطوير البرامج والمبادرات، والارتقاء بخدمات بيوت الله، وتمكين الكوادر، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.