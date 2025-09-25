أمير القصيم يكرّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجائزة "مبدعون" في نسختها الرابعة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، أمس الأربعاء 2 ربيع الآخر 1447هـ، خلال حفل جائزة “مبدعون” في نسختها الرابعة، تقديرًا لجهود الفرع في خدمة العمل الإسلامي والمجتمعي، ومشاركته الفاعلة في البرامج والمبادرات التنموية بالمنطقة.
ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام سمو أمير المنطقة بتحفيز الجهات الحكومية على التميز والإبداع، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعبّر مدير عام فرع الوزارة بالقصيم، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم والدعم المتواصل للجهات الحكومية بما يعزز من تميزها وإبداعها، مؤكّدًا أن ما يحققه فرع الوزارة من منجزات، ومنها هذا التكريم بجائزة “مبدعون”، يأتي بمتابعة واهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يولي الوزارة وقطاعاتها عناية كبيرة في تطوير البرامج والمبادرات، والارتقاء بخدمات بيوت الله، وتمكين الكوادر، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.