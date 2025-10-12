المرور يحذر: القيادة عكس الاتجاه تهور جسيم يهدد سلامة مستخدمي الطرق

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة قيادة المركبات في الاتجاه المعاكس لحركة السير، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد تصرفًا متهورًا يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطرق للخطر، ويتنافى مع مبادئ السلامة المرورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها.
وأكدت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن القيادة عكس الاتجاه تُعد من أبرز الممارسات الخطرة التي قد تتسبب في حوادث مميتة، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية لضمان سلامة الجميع على الطرق.
وأوضحت أن التزام قائدي المركبات بالقواعد المرورية يعكس وعيهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم والمجتمع، داعية إلى التعاون مع الجهات المعنية في نشر ثقافة السلامة المرورية، تحت شعار “سلامتك تهمنا” الذي تتبناه الإدارة في حملاتها التوعوية المستمرة.