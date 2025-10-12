المرور يحذر: القيادة عكس الاتجاه تهور جسيم يهدد سلامة مستخدمي الطرق

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة قيادة المركبات في الاتجاه المعاكس لحركة السير، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد تصرفًا متهورًا يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطرق للخطر، ويتنافى مع مبادئ السلامة المرورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها.