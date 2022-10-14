بعد قفزات الـ30%.. "أسعار مواد البناء" تتراجع وتوقعات بالمزيد

وكان الحديد وهو الأكثر تأثرا بالارتفاع فيما عاود التراجع بعد أن صعد إلى أعلى من 4 آلاف ريال للطن؛ حيث انخفض إلى أن لامس 3 آلاف ريال في بعض الأنواع وأقل من ذلك في أنواع أخرى.