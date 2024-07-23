"ابن حثلين" يعتمد 19 سبتمبر موعدًا لانطلاق مهرجان جادة الإبل بالطائف

وتضم مهرجانات المناطق حزمة من البرامج والأنشطة التي تستهدف أطياف المجتمع كافة، وتعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله نادي الإبل للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا الموروث تاريخيًّا وثقافيًّا، كما أن لها بُعدًا اقتصاديًّا مهمًّا من حيث دعم الصناعات المتعلقة بقطاع الإبل، ومساعدة رواد الأعمال في إيجاد فرص الاستثمار المتنوعة، إضافة إلى فتح باب المشاركة في المهرجان لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي استثنائيًّا في هذا المهرجان تزامنًا مع عام الإبل 2024م. ‫