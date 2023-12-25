المجلس الصحي: الكشف المبكر لاختبار المسح الأولي لاضطراب التوحد عند عمر 16 - 30 شهراً

أصدر المجلس الصحي السعودي، عديداً من القرارات التي لها بالغ الأثر على القطاع والنظام الصحي وتلبي الاحتياجات الصحية للمستفيدين، وتحقق عديداً من الإنجازات الوطنية، منها قرار السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، الذي يأتي لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة.