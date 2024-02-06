بعد زيارات "الفيصل" للخرمة.. عشرات المشاريع خلال سنوات شاهدة على حاضر مدينة الذهب ومستقبلها

ويستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جولاتِه التفقُّديةَ على محافظات: الخرمة، المويه، تربة، ورنية، ويلتقي خلال جولاته أهاليَ المحافظات، كما يترأّس اجتماعَ المجالس المحلية، ويطّلع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها والمعتمدة.