4 ساعات تُنهي معاناة 13 عامًا لمريضة بـ"تخصصي الطائف"

أنهى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف معاناة مريضة كانت تعاني من آلام متكررة بمنطقة الرقبة والصدر منذ أكثر من 13 عامًا.
وقد أُدخلت المريضة إلى الطوارئ وهي تعاني من التهاب متكرر وصديد بالمريء، الأمر الذي استدعى الفريق الطبي بقيادة الدكتور ماجد المورقي، والدكتور سراج السليماني، والدكتورة أروى الجهني، وإيمان السفياني، والدكتور خالد سليم وعبدالسلام مكاوي من قسم التخدير إجراء تدخل جراحي عاجل لتنظيف الصديد بالمرحلة الأولى.
وقد تم تحضير المريضة لعملية استئصال الناصور من المريء عن طريق عملية استكشافية للرقبة استغرقت خلالها العلمية 4 ساعات.
وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد, وتم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة أسبوع، ومن ثم خرجت وهي بصحة جيدة.