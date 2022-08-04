4 ساعات تُنهي معاناة 13 عامًا لمريضة بـ"تخصصي الطائف"

وقد أُدخلت المريضة إلى الطوارئ وهي تعاني من التهاب متكرر وصديد بالمريء، الأمر الذي استدعى الفريق الطبي بقيادة الدكتور ماجد المورقي، والدكتور سراج السليماني، والدكتورة أروى الجهني، وإيمان السفياني، والدكتور خالد سليم وعبدالسلام مكاوي من قسم التخدير إجراء تدخل جراحي عاجل لتنظيف الصديد بالمرحلة الأولى.