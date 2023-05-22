"العليمي" يستقبل وزير الدفاع ويُثمِّن جهود السعودية ودعمها الاقتصادي والإغاثي لليمن

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع.
وتفصيلاً، نقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها بالأمن والاستقرار.
هنأ الأمير خالد بن سلمان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادهم.
ومن جهته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الأمير خالد بن سلمان تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة السعودية -حفظها الله-.
وثمّن "العليمي" وأعضاء المجلس جهود السعودية ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه السعودية لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًّا ودوليًّا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد وزير الدفاع استمرار دعم السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في المجالات كافة، بما يخدم الشعب اليمني الشقيق، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. وحضره من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والسيد عثمان حسين مجلي، والسيد عيدروس قاسم الزبيدي، والسيد فرج سالمين البحسني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.