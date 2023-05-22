"العليمي" يستقبل وزير الدفاع ويُثمِّن جهود السعودية ودعمها الاقتصادي والإغاثي لليمن

وثمّن "العليمي" وأعضاء المجلس جهود السعودية ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه السعودية لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًّا ودوليًّا تحت إشراف الأمم المتحدة.