وزارة الخارجية القطرية: أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر

وثمنت في هذا السياق، البيانات الصادرة عن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، التي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.