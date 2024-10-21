إنفوجرافيك.. أمانة العاصمة المقدسة تُنجز سفلتة 686 شارعًا ضمن مخططات ولي العهد جنوب مكة

وشملت هذه الأعمال الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مخططات ولي العهد بأرقامها المختلفة (1، 2، 3، 4)، حيث تمت سفلتة: شارع 60 الرئيسي ولي العهد، وكذلك 5 شوارع في مخطط ولي العهد (2)، بالإضافة إلى 13 شارعًا في مخطط ولي العهد (3)، وكذلك 6 شوارع في مخطط ولي العهد (4)، بالإضافة إلى 212 شارعًا ضمن ولي العهد رقم (1)، و229 شارعًا ضمن ولي العهد رقم (2)، و163 شارعًا ضمن ولي العهد رقم (3).