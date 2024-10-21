إنفوجرافيك.. أمانة العاصمة المقدسة تُنجز سفلتة 686 شارعًا ضمن مخططات ولي العهد جنوب مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها المستمرة في تحسين وتطوير البنية التحتية في مدينة مكة المكرمة، حيث شرعت في تنفيذ أعمال سفلتة شاملة لمخططات ولي العهد جنوب مكة.
وتشمل هذه المشاريع تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقّل السكان، إضافة إلى دعم التنمية العمرانية بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقد تمكّنت أمانة العاصمة المقدسة من تنفيذ أعمال السفلتة في 686 شارعًا ضمن مخططات ولي العهد، موزعة على عدة مراحل ومخططات؛ لضمان سرعة الإنجاز والجودة في التنفيذ.
وشملت هذه الأعمال الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مخططات ولي العهد بأرقامها المختلفة (1، 2، 3، 4)، حيث تمت سفلتة: شارع 60 الرئيسي ولي العهد، وكذلك 5 شوارع في مخطط ولي العهد (2)، بالإضافة إلى 13 شارعًا في مخطط ولي العهد (3)، وكذلك 6 شوارع في مخطط ولي العهد (4)، بالإضافة إلى 212 شارعًا ضمن ولي العهد رقم (1)، و229 شارعًا ضمن ولي العهد رقم (2)، و163 شارعًا ضمن ولي العهد رقم (3).
كما تضمنت المشاريع سفلتة شارع (3.52) الرئيسي، أحد الشوارع الحيوية الذي يخدم المنطقة بشكل كبير، وإلى جانب أعمال السفلتة المنجزة، تعمل الأمانة حاليًا على تنفيذ الأعمال الترابية في 210 شارع؛ بهدف تجهيزها للسفلتة قريبًا، مما يندرج ضمن خطط الأمانة لتوفير بنية تحتية متكاملة.