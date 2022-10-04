استئصال ورم في الدماغ يُعيد الحركة لمصابة بالشلل في الهفوف

وقال تجمُّع الأحساء الصحي: المريضة أُدخلت مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق قسم الطوارئ؛ وهي تعاني عدم قدرتها على تحريك اليد اليسرى، مع ضعفٍ شديدٍ في باقي الأطراف وعدم القدرة على المشي، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة التي بيّنت وجود ورم في مركز الدماغ تسبّب في انسدادٍ ب،مجرى السائل النخاعي الدماغي تقرر إثرها إجراء عملية عاجلة لتصريف السائل الدماغي واستئصال الورم باستخدام تقنيات المنظار والميكروسكوب الجراحي.