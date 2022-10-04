استئصال ورم في الدماغ يُعيد الحركة لمصابة بالشلل في الهفوف

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالهفوف، من إعادة الحركة ليد مريضة كانت تعاني شللاً تاماً في الطرف العلوي الأيسر، وشللاً جزئياً في باقي الأطراف.
وقال تجمُّع الأحساء الصحي: المريضة أُدخلت مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق قسم الطوارئ؛ وهي تعاني عدم قدرتها على تحريك اليد اليسرى، مع ضعفٍ شديدٍ في باقي الأطراف وعدم القدرة على المشي، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة التي بيّنت وجود ورم في مركز الدماغ تسبّب في انسدادٍ ب،مجرى السائل النخاعي الدماغي تقرر إثرها إجراء عملية عاجلة لتصريف السائل الدماغي واستئصال الورم باستخدام تقنيات المنظار والميكروسكوب الجراحي.
وأضاف: تكللت العملية بالنجاح واستعادت المريضة القدرة على تحريك جميع الأطراف، وتخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف يساعدها على العودة للحياة الطبيعية.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف يعد المستشفى المرجعي بالمحافظة ويتوافر فيه جميع التخصصات الرئيسة وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة.
وأجرى خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (500) عملية جراحية، واستقبلت أقسام الطوارئ فيه خلال الفترة نفسها (9184) مستفيداً، كما قدم خدماته لعدد (10553) مستفيداً في عياداته الخارجية.