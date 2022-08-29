جمعية مكافحة السرطان تحقق أمنية أحد المرضى الأيتام

كما قامت الجمعية بإدراجه كمستفيد في عدد من المبادرات التي تقدمها للمرضى كمبادرة دعم لمساعدته مالياً على مواجهة ظروف الحياة، ومبادرة إسكان لتوفير السكن له أثناء وجوده للعلاج في مدينة الرياض، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من باقي المبادرات.