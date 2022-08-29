جمعية مكافحة السرطان تحقق أمنية أحد المرضى الأيتام

حققت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، أمنية يتيم مصاب بالسرطان بعد أن تعرفت على حالته النفسية وظروفه المادية أثناء الزيارات الدورية التي يقوم بها أخصائيو الجمعية لمرضى السرطان؛ لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي لهم.
وأبدى شاب مصاب بسرطان الغدد اللمفاوية يبلغ من العمر 16 عامًا أمنيته بالحصول على جهاز آيباد بعد أن تمت زيارته لتقديم جلسات الدعم النفسي التي تقدمها الجمعية للمرضى، وتبين صعوبة ظروف عائلته المادية؛ لكونه يتيم الأب.
وعلى الفور بادرت الجمعية بتحقيق أمنيته وتوفير الجهاز وتقديمه له قبل خروجه من المستشفى لدعمه نفسياً، وتحفيزه على إكمال خطته العلاجية حتى يتغلب على المرض بإذن الله.
كما قامت الجمعية بإدراجه كمستفيد في عدد من المبادرات التي تقدمها للمرضى كمبادرة دعم لمساعدته مالياً على مواجهة ظروف الحياة، ومبادرة إسكان لتوفير السكن له أثناء وجوده للعلاج في مدينة الرياض، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من باقي المبادرات.
ويأتي ذلك تأكيداً على حرص الجمعية الدائم على مساعدة مرضى السرطان، ليس فقط في الجانب الطبي بل بتقديم الدعم النفسي والمعنى؛ لكونه يشكل عاملًا أساسيًا في عملية الشفاء.
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم الخدمات الاجتماعية، من النقل، والإسكان، والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لإحدى المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي: http://store.saudicancer.sa