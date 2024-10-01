"الخريف" يطلع على التقنيات المالية ومؤشرات السلع الأساسية في بورصة "تورنتو" الكندية

كما اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "TMX"، جون ماكنزي؛ حيث ناقش اللقاء التقنيات المالية الرقمية للتداول في بورصة تورنتو، وقدّم عرضًا مرئيًّا خلال الاجتماع عن البورصة، وسلط الضوء خلال الاجتماعين على الأدوار المهمة لمؤتمر التعدين الدولي، الذي يجمع قادة قطاع التعدين حول العالم، ويبحث تطوير القطاع، وحلولًا مستدامة لعمليات التعدين؛ حيث قدّم الوزيرُ الدعوةَ لمسؤولي بورصة تورنتو ومجموعة TMX، لحضور المؤتمر الذي سينعقد مطلع العام المقبل ٢٠٢٥.