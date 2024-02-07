"الدفاع" توقع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية ضمن معرض الدفاع العالمي 2024

أبرمت وزارةُ الدفاع، اليوم، في معرض الدفاع العالمي، عشرةَ عقود مع شركات محلية وعالمية، بهدف تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على "50%" من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.