حملة تشجير واسعة في رفحاء لزراعة أكثر من 11 ألف شتلة ضمن مبادرة "يد تغرس.. وأرض تزدهر"

وتستهدف الحملة زراعة أكثر من 10 آلاف شتلة في مواقع متعددة بمركز الشعبة، إضافة إلى ألف شتلة في محيط مطار رفحاء، ضمن خطة تشجير مرحلية تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي في المنطقة.