حملة تشجير واسعة في رفحاء لزراعة أكثر من 11 ألف شتلة ضمن مبادرة "يد تغرس.. وأرض تزدهر"

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلًا بمركز رفحاء، حملة تشجير واسعة في عدد من المواقع، شملت مركز الشعبة ومحيط مطار رفحاء، تحت شعار "يد تغرس.. وأرض تزدهر"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتستهدف الحملة زراعة أكثر من 10 آلاف شتلة في مواقع متعددة بمركز الشعبة، إضافة إلى ألف شتلة في محيط مطار رفحاء، ضمن خطة تشجير مرحلية تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي في المنطقة.
وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية، والمحافظة على التوازن البيئي واستعادة التنوع الأحيائي في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية.