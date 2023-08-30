بريدة.. تدخُّل إسعافي ينقذ رضيعاً من نزيف بالدماغ

وأوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر عاماً وثمانية أشهر محوّلاً من مستشفى البكيرية العام كحالة إنقاذ حياة، وكان يعاني انخفاض نسبة الوعي لديه.