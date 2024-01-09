بجناح يضم 7 جهات حكومية و95 شركة.. المملكة ضيف الشرف في معرض بغداد الدولي

وتُعدّ مشاركة المملكة في "معرض بغداد الدولي" بنسخته الـ 47 امتدادًا للعلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتأكيدًا للجهود التي تبذلها "الصادرات السعودية" وشركاؤها في سبيل تمكين ودعم المصنّعين والمصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للسوق العراقي، كونه أحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة, سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.