"المديفر": المملكة تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية خلال مؤتمر IMARC بأستراليا

واختتم بتوجيه الدعوة للحضور للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي ستقام خلال الفترة من 10-12 يناير 2023 في مدينة الرياض، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 170 متحدثًا دوليًا، من بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول، بينما سيحضر فعالياته أكثر من 13000 مشارك من أكثر من 130 دولة.