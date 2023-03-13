مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة، مطار الملك خالد الدولي اليوم, متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 85 طنًا و346 كيلو غرامًا من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.