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مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

على متنها 85 طنًا و346 كيلو غرامًا من المواد الإيوائية منها 1.000 خيمة إيوائية و13.329 قطعة ملابس
مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
واس
واس

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة، مطار الملك خالد الدولي اليوم, متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 85 طنًا و346 كيلو غرامًا من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

زلزال تركيا
زلزال سوريا
الجسر الجوي السعودي

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