"أبرق الرغامة".. ممر تاريخي لقوافل الحجاج وطريق للعبور إلى 7 دول

ويتصل موقع أبرق الرغامة باليمن عبر الطريق الساحلي المزدوج الذي يصل من جدة إلى الليث ثم إلى جازان وصولًا إلى اليمن، فضلًا عن الاتصال بمنطقة عسير وصولًا إلى نجران ثم اليمن في أقصى جنوب الجزيرة العربية، كما يتصل أبرق الرغامة بالأردن شمالًا مرورا بالمدينة المنورة، ثم حائل ثم الحدود الشمالية والجوف، أو عبر الطريق الساحلي الذي يصل إلى العقبة عبر تبوك.