"أسس" تكشف عن مشروعها المبتكر "OD" في أهم المواقع الاستراتيجية بشمال الرياض

كشفت "أسس"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن مشروعها المبتكر OD في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في مدينة الرياض؛ إذ يقع على طريق الملك سلمان مع تقاطع أبي بكر الصديق، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ"1.3 مليار ريال سعودي"، ويشمل سبعة مشاريع مبتكرة، تخلق التوازن والتكامل بين البيئة الاستثمارية والسكنية والترفيهية.
ويضم المشروع برجًا مكتبيًّا بتصميم مجسد لجذع النخلة كأصالة وتراث للمملكة بطرازه السلماني، ويحتوي على 32 طابقًا بمساحة بنائية تقدر بـ 47 ألف متر مربع.
ويضم مشروع OD أيضًا (96) دورًا سكنيًّا، بمساحة بنائية 22 ألف متر مربع، كما يضم بيوتًا مكتبية متنوعة التصاميم الحديثة، بمساحة بنائية تتخطى 70 ألف متر مربع، ومنطقتَيْ بلازا، تجمعان المحال التجارية والمطاعم والترفيه التي يحتاج إليها زوار المكان.
يُذكر أن "أسس" هي شركة سعودية متخصصة في مجال التطوير العقاري، وتأسست عام 2006، ومقرها في مدينة الرياض، وتعمل على إنشاء مشاريع مربحة، تتراوح بين التجارية والسكنية، إضافة للأراضي الخام.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المشروع يمكن زيارة الرابط الآتي: https://osus.com.sa/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-od/?utm_source=news-website&utm_medium=sabaq&utm_campaign=od-sabaq