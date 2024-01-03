"أسس" تكشف عن مشروعها المبتكر "OD" في أهم المواقع الاستراتيجية بشمال الرياض

ويضم مشروع OD أيضًا (96) دورًا سكنيًّا، بمساحة بنائية 22 ألف متر مربع، كما يضم بيوتًا مكتبية متنوعة التصاميم الحديثة، بمساحة بنائية تتخطى 70 ألف متر مربع، ومنطقتَيْ بلازا، تجمعان المحال التجارية والمطاعم والترفيه التي يحتاج إليها زوار المكان.