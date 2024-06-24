الأجهزة الأمنية في المملكة تشدد الإجراءات لمنع دخول الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة

يعد هذا التشديد جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن الحجاج، وتوفير الظروف المناسبة لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة. وتعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذ هذه الإجراءات من خلال نقاط التفتيش المنتشرة حول منطقتي المدينة ومكة المكرمة، وتطبيق قوانين صارمة على من يحاول دخول المشاعر من دون تصريح رسمي. كما تم تعزيز استخدام التكنولوجيا، مثل أنظمة المراقبة والكاميرات الذكية، للكشف عن أي محاولات للتسلل، وذلك بهدف تجنب الازدحام التي قد تعرقل أداء المناسك وتزيد من احتمالية وقوع حوادث.