وزير الثقافة يرفع التهنئة للقيادة بتحقيق "رؤية السعودية 2030" عدة مستهدفات قبل أوانها

ونوّه بتسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي لها بمساهمة بلغت 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2023، لافتاً إلى ما تملكه المملكة من كنوز ثقافية وتراثية لا تقدر بثمن، تحمل في تنوعها تاريخاً وقصصاً لحضارات احتضنتها الأرض السعودية، إضافة إلى التنوع الطبيعي البديع الذي كان له أثرٌ ملحوظٌ في أن تكون المملكة وجهة سياحية وثقافية فريدة.