اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة جدة

وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، " بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرّر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هـ، وتحويل المحاضرات عن بُعد".