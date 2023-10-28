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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة جدة
أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، اليوم السبت، استناداً إلى تقارير الأرصاد الجوية، وتحويل المحاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد.
وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، " بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرّر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هـ، وتحويل المحاضرات عن بُعد".
تأتي هذه الخطوة في ضوء التطورات الأخيرة في الحالة الجوية وتوصيات الجهات المختصة بشأن الحفاظ على السلامة العامة.