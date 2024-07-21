3 فرص عقارية بمزاد "بحور"

تعلن شركة الثروة العقارية الأولى وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "بُحور" المدمج وذلك يوم الاثنين 29 يوليو 2024 م حضوريًا في قاعة بارك حياة بمحافظة جدة وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساءً.
ويعرض المزاد 3 عقارات تجارية كُبرى، والتي تعدّ من أندر الفرص في جدة؛ يتكون العقار الأول من أرض تجارية (رأس بلك) على شارع التحلية بمساحة إجمالية تتجاوز 2,800 مترًا مربعًا، والعقار الثاني والثالث أرضان تجاريتان على شارع الكورنيش (شاطئ الحمراء) تتميز بطولها على طريق الكورنيش والذي يتجاوز 220 مترًا، وبمساحة للأرضين تتجاوز 10,000 متر مربع.
وتستهدف العقارات شريحة المستثمرين بالمشاريع المدرة للدخل من خلال إقامة أضخم الأنشطة التجارية؛ مثل مجمعات التسوق أو الأبراج الفندقية.
ويُعتبر المزاد فرصة لكبار المستثمرين والمطورين والراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة الثروة العقارية الأولى بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0556990403 - 0550444360 - 920003566.