3 فرص عقارية بمزاد "بحور"

ويعرض المزاد 3 عقارات تجارية كُبرى، والتي تعدّ من أندر الفرص في جدة؛ يتكون العقار الأول من أرض تجارية (رأس بلك) على شارع التحلية بمساحة إجمالية تتجاوز 2,800 مترًا مربعًا، والعقار الثاني والثالث أرضان تجاريتان على شارع الكورنيش (شاطئ الحمراء) تتميز بطولها على طريق الكورنيش والذي يتجاوز 220 مترًا، وبمساحة للأرضين تتجاوز 10,000 متر مربع.