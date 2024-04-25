مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة أربعينية مع ورم بالقولون عبر المنظار

وأوضحت د. الصويان الحاصلة على الزمالة الاسترالية، أن الفريق الطبي ناقش الحالة على ضوء المعطيات التي وفرتها الفحوصات الطبية، وانتهى إلى أن التدخل الطبي الذي يناسب الحالة هو إزالة الورم جراحياً، إذ أُجريت لها عملية عن طريق المنظار الجراحي، تم فيها استئصال كامل للقولون السيني والغدد الليمفاوية المحيطة ومن ثم توصيل القولون بالمستقيم، ومضت العملية ولله الحمد بسلاسة، ونُقلت المريضة من غرفة العمليات مباشرة إلى غرفة التنويم وبقيت تحت الملاحظة المشددة لمدة أربعة أيام، ومن ثم خرجت إلى منزلها بحالة صحية جيدة. ثم عادت إلى المستشفى بعد نحو أسبوعين من العملية للمتابعة، وأوضحت التحاليل المختبرية للعينة وصور الأشعة التشافي التام ولله الحمد.